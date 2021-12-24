Фото с сайта Pixabay.com Новогодние праздники приближаются семимильными шагами, многие уже штурмуют супермаркеты и бутики в поисках подарков для близких и родных. Естественно этой суматохой вполне пользуются владельцы торговых объектов. Ведь для них главное - продать побольше, да подороже. Для этого они придумывают хитроумные уловки, которым мы чаще всего поддаемся. Набрав кучу всего и придя домой, удивляемся зачем купили очередной набор бокалов или пятую банку кофе. Итак, чем же привлекают нас предновогодние супермаркеты. Во-первых, это. Торговые площадки украшаются яркой мишурой и разноцветными гирляндами, чтобы у покупателей появилось праздничное настроение. Но это не просто декорация, а ловкая манипуляция. Как так, Новый год приближается, надо купить и того и этого, да и вообще один раз живем. Чтобы избежать бессмысленных трат, рекомендуем вам заранее составить список покупок и заранее выделить на это деньги. Во-вторых,... О да, кто не любит акции вроде "1+1=3", подарок за совершение покупки свыше энной суммы денег? Иногда такие предложения действительно бывают выгодны, но чаще всего они служат для того, чтобы вы оставили как можно больше денег на кассе. А теперь стоп! Остановитесь и подумайте, зачем вам по акции брать три банки зеленого горошка, если для оливье вам понадобится всего одна? В-третьих, конечно же, это. Да, порой скидки действительно бывают выгодны. Но в большинстве случаев супермаркеты сначала искусственно завышают цены, а потом снижают по скидке. Получается товар вы покупаете по реальной стоимости, а не дешевле. Советуем вам заранее запоминать цены на товары, которые планируете купить. Сейчас мы говорим не о банке консервированной кукурузы, а о чем-то дорогостоящем. В-четвертых, готовые, которые упакованы и готовы, чтобы их просто вручили. А перед праздниками так хочется облегчить себе задачу. Производители некоторых товаров выпускают готовые наборы, а некоторые в супермаркетах собирают собственноручно, при этом включают в стоимость не только цену за товар, но и за красивую упаковку, ну и конечно же труд. При этом в наборах чаще оказываются предметы, которыми мало кто пользуется. Чтобы не попасться на эту уловку, лучше посчитать себестоимость предметов в наборе, купить по отдельности предметы, положить в подарочный пакет и вручить. И да, не забудьте проверить сроки годности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.