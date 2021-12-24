Каждая хозяйка пробовала экспериментировать во время стирки и отправляла в стиральную машину вещи различных цветов, смешивала черное и белое, темное и светлое. Но после таких экспериментов, проблем еще больше, чем до стирки. Кстати, не рекомендуют смешивать даже качественные вещи, никто не может сказать, как поведет себя краситель ткани при взаимодействии со стиральным порошком. В общем, рисковать не стоит. Но если конечно так сложилось, то тогда ловите советы, как спасать вещи. (без названия) Фото с сайта pexels.com
  • Если окрасилась белая вещь, на ней появились цветные разводы или она приобрела непонятный оттенок, немедленно отправляйте ее в таз с теплой водой и вооружитесь хозяйственным мылом. Щелочь содержащая в мыле очень эффективно удаляет свежие пятна. Если окрас так просто не отстирывается, предварительно замочите вещь в мыльной воде на пару часов.
  • Если вещи потускнели во время стирки, то вернуть прежнюю яркость сможет нашатырный спирт. В металлическое десятилитровое ведро налейте один литр спирта и остальную часть заполните водой, а затем отправьте в жидкость полинявшую вещицу. Поставьте на огонь ведро и дождитесь пока все не закипит. Далее нужно прополоскать вещь в чистой холодной воде и просушить.
