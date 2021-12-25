- Лёд был не в идеальном состоянии. Но мы смогли одержать победу над очень сильной командой. Призываем болельщиков приходить на хоккей, - сказал капитан СК "Акжайык" Максим Утебалиев.

- Нам очень важна поддержка. Люди пришли поддержать команду, несмотря на мороз. И мы добились положительного результата, - отметил директор СК "Акжайык" Дамир Калаков.

На стадионе "Юность" команда в рамках Всероссийских соревнований высшей лиги по хоккею с мячом принимала клуб "Знамя-Удмуртия" из Воткинска. Россияне приехали в Казахстан в статусе лидеров своей группы. "Акжайык" - единственная команда в Казахстане, которая выступает в регулярных российских соревнованиях. В высшей лиге насчитывается четыре группы, разделённых по территориальному признаку. Соперниками уральцев являются шесть команд из России. Со всеми из них нужно провести по два матча дома и по два в гостях. Победители выходят в финальный турнир. В первой игре "Акжайык" победил команду из Удмуртии со счётом 7:4. Героем матча стал Максим Пахомов, который провел шесть мячей.Во второй игре россияне попытались дать бой казахстанцам, они даже повели в счёте. Но "Акжайык" показал класс, победив со счётом 3:2. Дважды отличился Максим Утебалиев.Сейчас "Акжайык" занимает третье место в своей группе. Следующие матчи команда проведет 26 и 27 декабря против клуба "Кировец" из Башкирии. Начало матчей на стадионе "Юность" - 13:00.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.