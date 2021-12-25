Изображение с сайта Pixabay Последний день 2021 года официально является рабочим. Отдохнуть 31 декабря получится только при договорённости с руководством. Первого и второго января 2022 года - официальные праздничные дни. Они выпадают на выходные, поэтому третьего и четвёртого января также являются перенесёнными выходными днями. Также государство даёт выходной в Рождество - седьмого января. Таким образом, при пятидневной неделе казахстанцы отдохнут 1, 2, 3, 4 и 7 января. При шестидневной рабочей неделе выходными будут 1, 2, 3 и 7 января. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.