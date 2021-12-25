Принявший участие в мероприятии аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов отметил большую роль женщин, матерей в становлении и укреплении государственности в годы суверенитета. - В исторических успехах тридцати лет ярко проявляется и ваш труд. Особенно, неоценим ваш вклад в укрепление семейных ценностей в этот период. Приняты важные документы в целях совершенствования семейной политики и государственной поддержки матери и ребенка, создана целая система в данном направлении. В Казахстане отмечается День семьи, сформировалась национальная модель социальной поддержки семей с детьми. Наряду с этим, ежегодно проводится национальный конкурс «Мерейлі отбасы», реализуются многие конкретные мероприятия. Такие полезные меры положительно влияют на укрепление основ каждой семьи. Все это, в конечном итоге, определяет будущее страны, - сказал глава региона, озвучив и некоторые показатели области. К примеру, в области насчитывается более 10 тысяч матерей–героинь. В этом году из жилищного фонда местных исполнительных органов 222 семей обеспечены жильем. Наряду с этим, в рамках программы «Бақытты отбасы» обрели жилье около 400 семей. По статистическим данным, 85% педагогов, 72% медработников и 60% госслужащих области составляют женщины. - Женщины-предприниматели вносят свою лепту и в развитие малого и среднего бизнеса в регионе. Количество возглавляемых женщинами субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 8% по сравнению с прошлым годом, превысив 26 тысяч. Это – около 45% всех зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса,-отметил Махамбет Досмухамбетов. На форуме выступили успешно проявившие себя в различных отраслях женщины, рассказав о роли женщин в обществе. Также, группе женщин, занимающихся активной общественной деятельностью в регионе, были вручены Благодарственные письма председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно - демографической политике при Президенте РК и акима области.