Сеть метановых автогазозаправочных станций может появиться в ЗКО
На Совете по привлечению инвестиций ЗКО одобрили шесть проектов. Один из них - строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС). Проект оценивается в сумму более одного миллиарда тенге.
Как отметил директор ТОО «Метан-Сервис» Анвар Траисов, в ближайшее время в Уральске откроется первая метановая автогазозаправочная станция.
- Метан – более экономичный вид топлива. Он в два раза дешевле бензина и пропана. К тому же газовое оборудование можно устанавливать на дизельных двигателях. Годовая проектная мощность - 35 миллионов кубометров в год, - сообщил он.
Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что проект имеет большие перспективы, учитывая, что в Уральске планируют собирать автобусы и электробусы.
Ещё один одобренный проект – логистический центр, который может разместиться на площади в 10 гектаров. Здесь будут расположены склады для товаров, морозильные камеры, овощехранилища и торговые павильоны. Стоянка рассчитана на 120 машин.
- Предприниматели вкладывают собственные средства в этот проект. Наш регион находится на пути из Азии в Европу. Нужно использовать это, - сказал Гали Искалиев.
Ещё один интересный проект – возведение рыбного комплекса возле села Щапово района Байтерек. Проект оценивается в сумму более 1,2 млрд тенге. Предприниматели поделились планами по выращиванию трёх миллионов штук рыбопосадочного материала и 200 тонн товарной рыбы в год.
Также был одобрен проект по выпуску медицинских газов ТОО «Микон». Предприятие будет выпускать до двух тысяч тонн жидкого кислорода, который может использоваться в больницах и тысячи тонн азота. Кроме этого, в Уральске планируют открыть образовательный центр на 300 учащихся, где смогут обучаться дети с ограниченными возможностями.
Руслан АЛИМОВФото автора
