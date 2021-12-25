Казахстанцам посоветовали, как выбрать ребёнку безопасный сладкий новогодний подарок
Медики напомнили, что чрезмерное употребление детьми сладостей может привести к серьёзным нарушениям обмена веществ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Изображение c сайта Pixabay
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области опубликовал памятку по выбору новогодних кульков. Прежде всего, покупать сладости следует только в местах организованной торговли. Упаковка должна быть герметичной и недеформированной.
При выборе подарков необходимо обращать внимание на маркировку.
- В соответствии с техническим регламентом таможенного союза, маркировка должна содержать всю необходимую информацию: наименование продукта, состав подарка, масса (нетто), дату изготовления и дату упаковки, срок годности, условия хранения пищевой продукции, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности, единый знак обращения продукции на рынке государств ТС, - объяснили эпидемиологи.
При покупке следует проверять состав подарка - туда не должны входить скоропортящиеся пищевые продукты (кремовые кондитерские изделия, йогурты, творожные сырки, молочные продукты).
- В продуктах питания для детей не допускается использование кондитерских изделий, содержащих алкоголь, натуральный кофе, карамель, арахис, ядра абрикосовой косточки, искусственные ароматизаторы, подсластители, консерванты, кулинарные кондитерские и гидрогенизированные жиры и масла, жевательной резинки, - предупреждают в ДСЭК.
Обратить своё внимание необходимо и на условия хранения в торговой сеть. Помещения в магазине должны быть сухие и чистые.
К слову, в состав кондитерского набора может входить игрушка. При этом она должна иметь собственную маркировку.
В заключении эпидемиологи напомнили, что чрезмерное употребление детьми сладостей в праздничные дни может привести к серьёзным нарушениям обмена веществ в организме и пищевым аллергическим реакциям.
