- Жители, ставшие свидетелями инцидента, вызвали на помощь специалистов. Однако двое парней своими силами переправились на другой берег реки. Ребятам, пережившие опасность утопления, сотрудники стационарного поста №86 Управления полиции г. Атырау оказали первую помощь и вызвали скорую помощь, рассказали в пресс-службе ведомства и предупредил об опасности передвижения по льду.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 24 декабря парень 2003 года рождения провалился под лёд. Его друг увидев, что он уходит под воду, поспешил на помощь.