Три автомобиля отправили на штрафстоянку.

В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что 2 февраля около 21:15 в селе Батыр Мунайлинского района во время свадьбы 20-летнего молодого человека несколько водителей по собственной инициативе устроили незаконный автокортеж. Грубые нарушения ПДД обнаружили при просмотре видео из социальных сетей.

В ходе проверки установили всех участников кортежа. Водителей доставили в отдел полиции. За нарушения составили 10 административных протоколов, три автомобиля отправили на штрафстоянку. Один из нарушителей признал свою вину и извинился перед жителями.

Департамент полиции Мангистауской области напоминает: необходимо строго соблюдать правила дорожного движения. Незаконные автокортежи опасны и могут привести к авариям.

