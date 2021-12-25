Иллюстративное фото из архива "Мой ГОРОД" По информации РГП "Казгидромет", 26 декабря в ЗКО ожидается снег, низовая метель, ветер с порывами до 23 метров в секунду. При этом в регионе потеплеет. Температура воздуха днем составит -2 градуса, ночью -7. В Атырау синоптики прогнозируют сильный ветер. Днем -3 градуса, ночью -7. 4 градуса тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов. В Актобе также ожидается низовая метель, днем -10 градусов, ночью -17. В Алматы ожидаются осадки. Температура воздуха днем +6 градусов, ночью -2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.