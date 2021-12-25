В регионе наблюдается сильная метель, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Метель и гололед прогнозируют По информации службы спасения, вечером 25 декабря из-за сильной метели закрыли трассу Уральск-Таскала-граница РФ. В регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за сильной метели. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  