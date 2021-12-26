Вечером 25 декабря на площади Первого президента зажгли главную новогоднюю ёлку Уральска. Несмотря на метель уральцы целыми семьями пришли на площадь. - Если честно, просто уже устали от этой пандемии. Очень хочется, чтобы все стало как прежде, - говорит жительница Уральска Алма. Перед зажжением ёлочки здесь было организовано театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, различные игры, розыгрыш подарков а также концерт. К слову, высота главной уральской ёлочки составляет 22 метра.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.