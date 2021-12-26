По сообщению пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 15 декабря в социальной сети Facebook горожанка оставила запись о том, что в подъезде многоэтажного дома, в котором она проживает, неизвестный мужчина справил нужду. - Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения по данному факту, установили 41-летнего мужчину. Горожанин признал свою вину и сказал, что на тот момент был пьян. В отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 434-2 КоАП РК "Загрязнение мест общего пользования" и наложен штраф в размере 14 585 тенге, - рассказали в ведомстве.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.