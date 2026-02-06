Пешеход скончался на месте не приходя в сознание.

15 января около 9:23 на улице Курмангазы, напротив ТД «Школьник», водитель Toyota Camry сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте. Тогда в департаменте полиции ЗКО сообщили, что обстоятельства происшествия уточняются.

В ответе на запрос редакции «МГ» полицейские сообщили, что, согласно данным медицинского освидетельствования, водитель был трезв.

— В тот же день управление полиции Уральска начало досудебное расследование по части 3 статьи 345 части УК РК «Нарушение правил дорожного движения». Документы на автомобиль и водительское удостоверение были в порядке. Водитель был задержан и помещён в ИВС. 17 января специализированный городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в ответе.

Сообщается, что для полного и объективного расследования назначены судебные экспертизы.