- Согласно закону о государственной службе, с пятого января Жандарбек Мухтарович уходит на пенсию. В прошлом году в связи с достижением пенсионного возраста ему было продлено (контракт - прим. автора) на один год. Пятого января ему исполнится 64 года, он полностью выходит на пенсию, - прокомментировал Байтанаев.

Информация об уходе главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина на пенсию появилась в telegram-канале БЕСсимптомно . Её подтвердил официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что согласно приказу КСЭК, на период отпуска Жандарбека Бекшина - с 27 декабря по четвёртое января исполнение обязанностей возложено на Карлыгаш Абдижаббарову. Сейчас она занимает должность заместителя ДСЭК по Алматы.

Жандарбек Бекшин занимал пост главного санврача Алматы с ноября 2020 года. Ранее он два года был главным государственным санитарным врачом Казахстана. Именно Жандарбек Мухтарович сообщил жителям страны о первых случаях коронавируса в республике.

