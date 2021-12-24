Временно исполнять его обязанности будет Карлыгаш Абдижаббарова, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Бекшин покинет пост главного санитарного врача Алматы Информация об уходе главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина на пенсию появилась в telegram-канале БЕСсимптомно. Её подтвердил официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.
- Согласно закону о государственной службе, с пятого января Жандарбек Мухтарович уходит на пенсию. В прошлом году в связи с достижением пенсионного возраста ему было продлено (контракт - прим. автора) на один год. Пятого января ему исполнится 64 года, он полностью выходит на пенсию, - прокомментировал Байтанаев.
В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что согласно приказу КСЭК, на период отпуска Жандарбека Бекшина - с 27 декабря по четвёртое января исполнение обязанностей возложено на Карлыгаш Абдижаббарову. Сейчас она занимает должность заместителя ДСЭК по Алматы.

Жандарбек Бекшин занимал пост главного санврача Алматы с ноября 2020 года. Ранее он два года был главным государственным санитарным врачом Казахстана. Именно Жандарбек Мухтарович сообщил жителям страны о первых случаях коронавируса в республике.

