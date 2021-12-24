Радио Азатлык сообщило, что в Балканском велаяте у четырёх граждан Туркменистана, прибывших из Казахстана, обнаружен омикрон-штамм коронавируса. «Омикрон» распространяется быстрее других штаммов - ВОЗ Изображение с сайта Pixabay Об этом корреспонденту Туркменской редакции Азаттыка на условиях анонимности сообщил медицинский работник. По его словам, туркменско-казахстанский пограничный переход был открыт около двух недель назад, но был закрыт после обнаружения нового штамма. Тем временем в пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана сообщили, что штамм «Омикрон» в нашей стране не выявлен.

«Омикрон»

В ноябре учёные из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР. ВОЗ классифицировала новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство. С третьего декабря Казахстан приостанавил авиасообщение с Египтом. Оставшихся на курортах страны сограждан вывозили репатриационными рейсами. Также в Казахстане ограничили въезд для граждан ряда стран Африки и обязали прибывающих из девяти стран Европы иметь ПЦР-справку и проходить семидневный домашний карантин. В России зарегистрировано несколько случаев заражения новым штаммом. 21 декабря ВОЗ сообщила, что «Омикрон» распространяется быстрее других вариантов COVID-19.