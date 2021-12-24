Эко-активист установил датчики измерения качества воздуха в Уральске
Датчики показывают уровень загрязнения воздуха в режиме онлайн, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Известный в Казахстане эко-активист Павел Александров сообщил о добавлении в карту мониторинга качества воздуха нового города.
- Уральск. Новый город на карте AirKaz.org. Любопытно, что координаты Уральска - 51 градус северной широты и 51 градус восточной долготы. Ну почти. Красиво, - написал Александров в Facebook.
на улице Нурпеисовой, близ пересечения с улицей Мухита;
на улице Гагарина, рядом с пожарной частью №1.
Датчики показывают температуру воздуха и концентрацию взвешенных частиц РМ 2,5 (воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей - прим. автора). Указатели окрашены в цвета в зависимости от уровня загрязнения: от зелёного до красного. На сегодня, 24 декабря, два указателя жёлтые, один - оранжевый. Воздух пригоден для прогулок, однако загрязнён.
Всего на карте 12 городов Казахстана. Первые датчики Павел Александров установил в Алматы, где проживает. Спустя несколько лет с ним подписал меморандум РГП "Казгидромет", приняв его методы измерения.
