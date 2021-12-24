Большинство казахстанцев выберут премию вместо корпоратива - опрос
14% казахстанских компаний решили провести онлайн-корпоратив, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Опрос провела компания HeadHunter. 46% интервьюров в этом году проведут корпоратив, у 54% опрошенных его не будет, либо дата пока неизвестна.
Среди тех, у кого корпоратива не будет, 77% отказались от торжества из-за пандемии, 19% - из-за отсутствия бюджета.
- Полностью за счёт средств работодателя организуется 62% корпоративов, частично - 24%, только за счёт сотрудников -14%, - говорится в исследовании.
48% опрошенных всегда посещают корпоративы, 35% иногда и 17% не посещают их вообще.
- Оказалось, что 24% не любят корпоративы в принципе. Основные причины этому: на них скучно (25%), нет свободного времени (8%), я интроверт, не люблю массовые мероприятия (58%), беспокоюсь о здоровье (29%), - сообщили авторы опроса.
Примечательно, что 78% интервьюеров предпочли бы получить денежную премию вместо похода на корпоратив.
Ранее министр здравоохранения Казахстана говорил, что в зависимости от каждого региона будут устанавливаться определённые требования к проведению праздничных торжеств.
