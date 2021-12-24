20 миллионов тенге вернули потребителям ЗКО за некачественные товары
Также были оштрафованы восемь продавцов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Руководитель департамента по защите прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова в ходе брифинга в РСК рассказала об итогах работы за год. Ведомство рассмотрело 383 письменных обращения, 32 обращения через TelegramBot и 270 обращений, поступивших на портал e-tutynushy.kz. По итогам их рассмотрения потребителям вернули 20 миллионов тенге за некачественный товар, а качественный заменили в установленный законодательством 14-дневный срок.
- Согласно обращений департамент провёл 14 внеплановых проверок субъектов крупного бизнеса. Проверке подверглись такие магазины, как Sulpak, Technodom, Alser, "Алтындар", "Мечта", - отметила Эльмира Киматова.
По их результатам в отношении продавцов вынесли пять предупреждений и наложили восемь штрафов в размере 50 МРП (145 850 тенге).Потребители могут обратиться в департамент по защите прав потребителей ЗКО посредством:
портала электронного правительства е.gov,
telegram bot: @kzpp_bot,
единой информационной системы www.e-tutynushy.kz,
телефона «Горячей линии» - 8 7112 50-00-44,
по адресу: Уральск, улица Сарайшык 44/2 кабинеты 303, 305, 306.