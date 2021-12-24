– Они (представители ТОО "Караванный путь" - прим. автора) показали нам проект дома, который должны были построить по улице Монкеулы. Сказали, что залили фундамент и непременно выдадут нам жильё, но прошло уже почти четыре года, а обещанной квартиры нам так и не выдали. Все эти годы я с тремя детьми скиталась по квартирам, жила во времянках родственников. Мы с мужем построили небольшой дом, но он был оформлен на свекровь, и она после смерти сына выгнала нас. Сейчас живёт там сама, а свою квартиру сдаёт в аренду. Раньше я работала в школе техничкой, но вот уже несколько месяцев вынуждена ухаживать за больными родителями и работать не могу. Помогает старшая дочь, ей скоро исполнится 18 лет, она работает и старается поддерживать меня. Средняя дочь студентка, младшая учится в девятом классе, - говорит женщина.

– Сахипова обратилась ко мне поздно. Я считаю, что акт трудовой инспекции незаконный, поэтому мы обратились в суд с иском. 12 июня 2018 года было составлено медиативное соглашение между ТОО "Караванный пусть" в лице Ихсанова и потерпевшей стороной Динарой Сахиповой, матерью и братом погибшего. Есть второе соглашение, в котором говорится, что до 2020 года будет предоставлено жильё площадью 65 квадратных метров семье погибшего Дамира Сахипова. Эти соглашения имеют юридическую силу, но почему-то суд признал их недействительными. Теперь мы обратились в областной суд, дело приняли в производство, дату рассмотрения ещё не назначили. Между тем представитель ТОО "Караванный путь" обратился к нам и сказал, что Ихсанов готов выплатить вдове 2,5 миллиона тенге со своего кармана, но мы отказались, так как на эти деньги сейчас просто невозможно приобрести жильё, - возмутилась Хибат Темергалиева.

Четыре года назад супруг Динары Сахиповой Дамир погиб при возведении многоэтажного дома. Строитель выпал с девятого этажа и разбился. Женщина осталась одна с тремя детьми. Тогда руководство фирмы-застройщика "Караванный путь", где работал её муж, заключило с Динарой медиативное соглашение и пообещало выдать двухкомнатную квартиру в новом доме в качестве компенсации.Все это время Динара с дочерьми ждала обещанную компенсацию. Однако, не дождавшись, обратилась за помощью в суд и сейчас добивается справедливости. Но в суде по непонятным причинам аннулировали медиативное соглашение, тогда женщина обратилась в областной суд. Единственное, чего добивается вдова - выдачи жилья ей и её дочерям. Адвокат семьи Хибат Темергалиева говорит, что после гибели супруга Динары инспекция по труду составила акт, согласно которому виновником трагедии признали простое физическое лицо, который работал на ТОО "Караванный путь" со своей бригадой.

Земля принадлежала подрядчику - общественник о ситуации с вдовой погибшего на стройке уральца

– Я не раз говорил самой Сахиповой, её адвокату и суду, что этот участок никогда не принадлежал нам. Как мы можем предоставить жильё в доме, которого нет? Медиативное соглашение было составлено неправильно. Ведь согласно ему, квартиру должны были предоставить в несуществующем доме на несуществующем участке. Это вина медиатора, он должен был удостовериться, просмотреть документы и только потом составлять соглашение. Меня сейчас все пытаются обвинить в бессердечности, но моей вины здесь нет, - рассказал Кайрат Темиргалиев.

Реабилитационный управляющий ТОО "Караванный путь" Кайрат Темиргалиев говорит, что участок по улице Монкеулы, на котором якобы должны были построить многоэтажный дом, фактически никогда не принадлежал их компании.Окончательную точку в этой истории поставит суд, который пройдет 29 декабря. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.