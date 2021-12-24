- Между подрядчиком ТОО «Аstana-Курылыс ХХI» и отделом благоустройства акимата Турксибского района был заключён договор на реконструкцию русла реки Бас Карасу на сумму более 71 млн тенге. Руководитель ТОО в период с августа по сентябрь 2019 года при пособничестве с должностным лицом районного акимата путём внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений совершили хищение бюджетных средств на общую сумму более 28 млн тенге, - рассказали в АФМ.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в отношении руководителя отдела благоустройства аппарат акима Турксибского района и руководителя ТОО «Аstana-Курылыс ХХI» вынесен приговор.Руководителя отдела Воропаева и руководителя ТОО Исаева приговорили к семи и 7,5 годам лишения свободы.