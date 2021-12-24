- Идея о товарищеском турнире по футболу к нам пришла в 2019 году. Мы тогда провели первый футбольный чемпионат, в котором приняли участие четыре команды медработников нашей области, - рассказал руководитель уральского медцентра «Жайык-орто», врач-ортопед Асылбек Алибеков. – В 2020 году, уже во время пандемии, мы провели второй футбольный турнир, в котором приняли участие две уральские команды и еще одна команда медиков из Актобе. Тогда чемпионом турнира по футболу стала актюбинская команда. О своих турнирах мы писали и выставляли фотографии и видео в чатах соцсети медиков. Соревнования по футболу привлекли любителей спорта и наших единомышленников из других регионов. В связи с чем в этом году географические границы участников турнира значительно расширились. И мы рады, что в нём изъявили принять участие команды из Актау, Атырау и постоянные теперь уже наши гости из Актобе. Очень хотела принять участие команда из Нур-Султана, к сожалению, у них не получилось по уважительным причинам.

- В будущем надеемся продолжить хорошую традицию проведения товарищеского турнира по футболу. Мы - медработники – сторонники активного и здорового образа жизни. Считаем, что любовь к спорту нужно прививать молодому поколению с раннего возраста. Надеемся, что наши товарищеские футбольные турниры послужат отличным примером для подростков и молодежи. Кстати, как раз хочу отметить, что в турнире в основном принимали участие молодые парни, самым старшим по возрасту 35 лет. Хотим поздравить всех казахстанцев с наступающим Новым годом, желаем всем здоровья, благополучия и активного занятия спортом! – добавил Асылбек Алибеков.

По словам организаторов футбольного соревнования - руководства уральского медцентра «Жайык-орто», это уже третий турнир по футболу среди медиков.Кубок от «Жайык-орто» был разыгран среди восьми команд. Сначала турнир проходил в двух группах по четыре команды, далее следовал полуфинал и финал. Соперничающие команды игроков были сильными. Медики-футболисты показали свою прекрасную физическую форму и очень интересную игру, завораживая болельщиков продуманной тактикой и виртуозным владением мяча. Но, как известно, побеждают сильнейшие, и в этом турнире триумфатором стала команда из Атырау, которая и увезла главный приз - кубок от уральского медцентра «Жайык-орто» и медали за первое место. Второе место заняла команда из Актобе. В полуфинал также вышли команда из Актау и сборная медработников из районных медучреждений нашей области. Следует также отметить, что в турнире приняли участие команды медиков областной инфекционной больницы, областной многопрофильной больницы, городской многопрофильной больницы и скорой помощи Уральска.