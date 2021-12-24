- Электростанция расположена с правой стороны трассы Атырау - Макат. Мощность проекта - 48 мегаватт. В ходе строительства занято 12 человек, а после завершения планируется обеспечить постоянную занятость 50 человек, - отметил спикер.

- На строительстве трудятся 2 500 человек. При запуске проекта будет занято 450 человек. Ожидается, что строительные работы будут завершены в 2023 году. Проект на территории населённого пункта Ескене реализует ТОО GPC Investment. Также идёт строительство кемпинга по трассе Актобе - Атырау, - резюмировал Шакир Кейкин.

Фото из архива "МГ" Об этом проинформировал аким Макатского района Шакир Кейкин в ходе брифинга.Также в Макате ведётся строительство установки комплексной подготовки газа. Проект позволит производить один млрд кубометров газа в год на месторождении Кашаган.Строительные работы завершат в 2022 году.