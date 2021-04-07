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Социум

Жителям ЗКО ограничили передвижение не только на авто, но и пешком

Если есть острая необходимость выйти после 00.00, нужно сообщить об этом по номеру 109 или самостоятельно подать заявку на сайте stopcovid.kz, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 7 апреля, главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал о внесенных изменениях в постановление. - В целом ситуация по коронавирусу нестабильная, ежедневно отмечается рост заболеваемости, только за последнюю неделю заболевших увеличилось на 20%. У нас 12 районов и город, и во всех них регистрируются случаи заболеваемости COVID-19, даже в отдаленных. Поэтому операти
Кристина Кобина
Жителям ЗКО ограничили передвижение не только на авто, но и пешком
Если есть острая необходимость выйти после 00.00, нужно сообщить об этом по номеру 109 или самостоятельно подать заявку на сайте stopcovid.kz, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жителям ЗКО ограничили передвижение не только на авто, но и пешком
Жителям ЗКО ограничили передвижение не только на авто, но и пешком
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 7 апреля, главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал о внесенных изменениях в постановление. - В целом ситуация по коронавирусу нестабильная, ежедневно отмечается рост заболеваемости, только за последнюю неделю заболевших увеличилось на 20%. У нас 12 районов и город, и во всех них регистрируются случаи заболеваемости COVID-19, даже в отдаленных. Поэтому оперативным штабом по нераспространению коронавирусной инфекции было принято решение усилить карантин, - пояснил Мухамгали Арыспаев. Изменения в постановление, которые будут действовать с 9 апреля: - с 00.00 до 6.00 ограничить передвижение людей, за исключением тех, кто обеспечивает производственный процесс и объекты жизнеобеспечения (жители области для передвижения пешком и на автотранспорте в это время должны оставить заявку по номеру 109 или на сайте stopcovid.kz.). - Непродовольственные магазины работают как обычно с 10.00 до 18.00, запрещено работать по воскресным дням; - ТРЦ, торговые дома в будние дни будут работать до 21.00, в субботу с 10.00 до 17.00, в воскресенье работа запрещена; - Также по воскресеньям запрещено работать крытым и открытым рынкам; - Объекты общественного питания будет работать в будние дни до 22.00, запрещено работать в субботу и в воскресенье; - Школьникам можно обучаться по 15 человек в классах; - Студены I курса полностью переходят на дистанционный формат обучения, за исключением практических и лабораторных занятий; Между тем санврач ЗКО отметил, что самый рассадник инфекции там, где есть скопление людей, а это поликлиники, общественный транспорт, различные мероприятия, а также ночные и компьютерные клубы. Мухамгали Арыспаев заверил, что к нарушителям ограничения передвижения по ночам пока штрафные санкции применяться не будут, им будет выдаваться лишь предупреждение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
ограничение Постановление

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