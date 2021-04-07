Жителям ЗКО ограничили передвижение не только на авто, но и пешком

Если есть острая необходимость выйти после 00.00, нужно сообщить об этом по номеру 109 или самостоятельно подать заявку на сайте stopcovid.kz, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 7 апреля, главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал о внесенных изменениях в постановление. - В целом ситуация по коронавирусу нестабильная, ежедневно отмечается рост заболеваемости, только за последнюю неделю заболевших увеличилось на 20%. У нас 12 районов и город, и во всех них регистрируются случаи заболеваемости COVID-19, даже в отдаленных. Поэтому операти