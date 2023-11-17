Абонентские терминалы Starlink со спутниковым интернетом от SpaceX являются незаконными в Казахстане, передаёт Informburo.kz. Использующих их будут предупреждать и штрафовать. Об этом сообщил глава управления контроля в области связи комитета телекоммуникаций Минцифры Диас Толегенов.

На брифинге в министерстве журналисты обратили внимание на то, что некоторые казахстанцы самостоятельно приобретают и устанавливают терминалы Starlink для личного пользования. Стоимость установки — от 500 до 1 500 долларов (460 — 600 тысяч тенге), а связь стоит от 50 долларов в месяц (23 тысячи тенге).

— По этому вопросу скажу, что такие люди встречаются. Соответствующие органы проводят работу по выявлению и разъяснению. Потому что на данный момент использование в текущем варианте нарушает действующее законодательства, так как не соответствует требованиям безопасности. Пока не будут завершены технические работы в рамках пилотного проекта (по тестированию интернета от SpaceX в 10 школах страны — прим. автора) и не будут внесены соответствующие изменения в закон, это будет незаконно, — сказал Толегенов.

Под санкции попадают как пользователи, так и продавцы, отметил он. До внесения изменений в законодательство РК в первый раз гражданам будут выносить предупреждение, после — штраф в 10 МРП (34 тысячи тенге).

По словам главы управления, после внесения поправок в законодательство казахстанцы смогут легально пользоваться терминалами.

— Сейчас проводится работа. До момента, пока это не будет утверждено, с компанией проводятся переговоры, чтобы эти терминалы не были активными (на территории Казахстана — прим. автора), — заявил Диас Толегенов.

Он отметил, что Минцифры не занимается непосредственно поиском пользователей терминалов, но мониторит рынок продавцов.