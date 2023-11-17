17 ноября в 10:20 спасатели благополучно нашли пропавшую в Атырау девушку, сообщили в пресс-службе регионального ДЧС.

Вечером 14 ноября 20-летняя девушка вышла из дома и не вернулась. Спустя двое суток родственники пропавшей обратились за помощью к спасателям. К работе подключили кинологов. В первую очередь спасатели искали девушку на побережье реки Урал и на территории дачных участков.

17 ноября спасатели Руслан Нуров, Нуржан Рахимов, Жаркынбек Буркитбаев, Ерболат Тампиев, Бисен Жумашбаев и Мурат Джумагазиев нашли пропавшую девушку. Она находилась в сарае в микрорайоне Жумыскер. Девушку передали сотрудникам полиции. Они выяснят причины случившегося.