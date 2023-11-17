Двух полицейских подозревают в изнасиловании школьницы в Алматинской области

Двух теперь уже бывших полицейских Алматинской области задержали по подозрению в изнасиловании школьницы.

О преступлении написала правозащитник Дина Тансари.

— Нам сообщил анонимный источник, что в Конаеве два действующих сотрудника полиции, пользуясь своим служебным положением, вступили в половой контакт с 14-летней школьницей. Сняли это на видео, — написала она в .

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что подозреваемых взяли под стражу. С заявлением в правоохранителям седьмого ноября обратилась 43-летняя мама подростка.

— В этот же день зарегистрированы два уголовных дела по статье 120 части 3-1 пункт 1 УК РК «Изнасилование». Задержали подозреваемых 2000 и 2001 годов рождения. По результатам расследования они взяты под стражу. В ближайшее время производство досудебного расследования будет окончено и материалы уголовного дела направят в суд, — говорится в сообщении.

На момент преступления они были сотрудниками полиции.

Ранее стало известно о задержании начальника управления полиции Талдыкоргана. Марата Куштыбаева подозревают в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра. Девушку доставили в полицию за нарушение тишины в одной из съёмных квартир Талдыкоргана. Адвокат потерпевшей рассказал, что её завели в кабинет главного полицейского города, где и произошло изнасилование. После скандала главу полиции Жетысу сняли с должности.