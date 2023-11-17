Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы прибыли в Алматы

17 ноября в Алматы прибыли 99 человек, эвакуированных из сектора Газа. Это граждане Казахстана и члены их семей, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел РК.

— После прохождения всех обязательных процедур в аэропорту эвакуированные граждане обеспечены временным жильём. Им оказывают необходимую правовую, медицинскую и иную помощь, — говорится в сообщении.

Дипломаты продолжат работу по организации эвакуации и помощи гражданам Казахстана, оставшимся в зоне конфликта.

Палестино-израильский конфликт

Утром седьмого октября Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Палестинское исламистские движение ХАМАС заявило о начале «военной операции» против Израиля. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа. Восьмого октября Израиль официально ввёл военное положение.

Представители движения ХАМАС взяли в плен жителей. Среди них есть иностранные граждане.

Из Израиля репатриационным рейсом вывезли более 100 человек.

Только 17 октября МИД РК выступил с заявлением. Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля. А также призывает Израиль воздержаться от «непропорционального использования силы».

Третьего ноября Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере одного миллиона долларов.