Сегодня, 17 ноября, состоялся Общественный совет, где обсудили повышение тарифа на проезд в общественном транспорте до 100 тенге при безналичной оплате. За наличный расчёт стоимость проезда составит 200 тенге.

Заместитель акима Асхат Кульбаев отметил, что они предусмотрели тариф для льготной группы пассажиров. Дети с семи до 18 лет, сопровождающие пассажиров с инвалидностью и лица с инвалидностью по слуху будут оплачивать 50% от стоимости нового тарифа. Это 50 тенге при безналичном расчете. Наличными для них — 100 тенге.

Бесплатным проезд будет для категорий:

многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алка», «Кумис алка» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награждённые орденами «Материнская слава» I и II степени;

дети до 7 лет;

лица с инвалидностью первой группы;

ветераны ВОВ;

граждане, принимавшие участие в боевых действиях и участвовавшие в ликвидации последствий Чернобыльской АЭС.

Общественный совет поддержал повышение тарифа.

Напомним, первый проект опубликовали 26 сентября. Предлагалось, чтобы плата за проезд была:

при безналичном расчёте — 120 тенге (сейчас 80 тенге),

при наличном — 200 тенге (сейчас 150 тенге).

Уральцы активно обсуждали повышение стоимости проезда, считая рост тарифа слишком резким. Заместитель акима тогда объяснил, что без этого пассажирский транспорт города «встанет».

12 октября Общественный совет поддержал изменения. Хотя и его члены попросили расширить льготную категорию: включить детей до 14 лет, предоставить проездной студентам и снизить тариф для матерей, воспитывающих детей-инвалидов.

20 октября в акимате Уральска сообщили, что рассмотрев предложения, и основываясь на выводах из расчётов расширения льготной группы, повышение тарифа до 120 тенге становится нецелесообразным.

Когда именно вступит в силу новый тариф, пока неизвестно. После завершения всех юридических процедур власти должны официально объявить дату, когда проезд станет дороже.