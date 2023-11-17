Весной этого года из-за резкого потепления в некоторых районах ЗКО был объявлен режим ЧС. В числе пострадавших и Бурлинский район. Так, в районе пострадали 192 дома, а 16 из них и вовсе оказались непригодны к жизни. Этим летом были построены новые дома для пострадавших, а некоторых жилищах проведены ремонтные работы.

Ля недопущения в будущем аналогичных ситуаций вице-министру показали комплекс работ.

Так, в районе села Кызылтал, где и были зафиксированы подтопления, в сентябре прошлого года началось строительство инженерного сооружения для защиты села Кызылтал от паводка. Строительство было завершено в этом году. Общая протяженность данного инженерного проекта составляет 11*6 километров, высота - два метра, а ширина – четыре метра. Наличие этой плотины в ближайшие годы защитит жилые дома южного направления Кызылтала и Аксая от угрозы весеннего паводка.

Также в настоящее время разработана проектно-сметная документация проекта «Реконструкция канала "Аксай" для защиты от талых вод» для обеспечения притока паводковых вод в северное направление города Аксай, села Аралтал и Пугачев. Строительство на сегодняшний день завершено на 90%. Общая протяженность данного проекта составляет 12,7 километра, высота - один, а ширина – четыре с половиной метра.

В случае завершения строительства этого проекта будет кардинально решен вопрос об угрозе подтопления домов около 15 тысяч жителей, проживающих в данной зоне. Проект прошел экспертизу, составлена проектно-сметная документация на 20 млн тенге. Деньги были выделены из местного бюджета. Сейчас на строительство данного проекта требуется 750 миллионов тенге.