В редакцию «МГ» обратились жители улиц Теректинская, Семей и Жангалинская, которые находятся в районе СОШ №31. По их словам, каждую осень и весну они утопают в грязи.

— На улицу просто невозможно выйти. Застревают машины, кареты скорой помощи. К нам отказываются ехать такси. Дети приходят со школы по колено в грязи. Здесь никогда не было асфальта. Мы просим городские власти приехать к нам и увидеть всё своими глазами, — говорит жительница дома на улице Теректинская Венера Горелкина.

Руководитель отдела ЖКХ, ПТиАД Азамат Халелов ответил, что в районе СОШ №31 есть семь небольших улиц. На некоторых участках действительно нужен ремонт. Это улицы Теректинская, Жангалинская, Семей, Отырар, Кызылжарская, Кызылординская и Акмолинская.

— Сейчас мы занимаемся техзаданием, далее будем переходить на разработку проектно-сметной документации. Разработку ПСД начнём, скорее всего, в начале 2024 года. Далее следует экспертиза. Разработка ПСД говорит о том, что в течение трёх лет проект будет реализован, — отметил Азамат Халелов.