Житель Атырау после семейной ссоры открыл газ и грозился взорвать многоэтажный жилой дом, сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Инцидент произошел 15 ноября 22:00 в квартире дома на проспекту Азаттык. В полицию о семейном конфликте заявила 48-летняя женщина. Оказалось, что 44-летний пьяный мужчина запер дверь своей квартиры, открыл газ и грозился взорвать дом. Супруга и сын к этому моменту уже успели покинуть жильё.

На место вызвали газовиков, спасателей и врачей. Дебошир не подчинился законным требованиям полицейских, вылез из окна квартиры на крышу и там же был задержан.

Стражи порядка составили в отношении мужчины сразу четыре административных протокола: за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, за заведомо ложный вызов спецслужб, за неповиновение законному распоряжению и за неисполнение судебного акта.

К слову, пятого ноября суд вынес постановление «об установлении особого требования на один год». Какого именно, не уточняется.

https://youtube.com/shorts/52s9KLIoiXc?si=MT7gBlYTe6IzO0tO