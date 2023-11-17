Президент республиканского общественного объединения «Национальная лига потребителей» Светлана Романовская на брифинге в РСК Алматы дала рекомендации, как подготовиться к чёрной пятнице.

Чёрная пятница — масштабная распродажа. Акция пришла из США, она проходит после Дня благодарения. С Чёрной пятницы начинается традиционный рождественский сезон распродаж.

Прежде всего Светлана Романовская советует оценить свои финансовые возможно. Лучше не брать вещи в кредит.

— Я бы хотела обратить внимание, что от кредита можно отказаться в течение двух недель, заплатив проценты только за две недели. Потребители могут написать в банк отказ, как от вещи на основании статьи №14 закона о потребителях, так и от кредита, — отметила глава Лиги потребителей.

Второе — надо заранее изучить площадку, где вы планируете приобрести товар. Это могут быть мошенники. Или же самой скидки не будет — предприниматель поднимет цену на товар, добавит скидку и продаст её по той же цене, что в обычный день.

— Не надо спешить. Надо посмотреть, сколько на других площадках стоит эта вещь. Осознанность нам необходима всегда, не только в чёрную пятницу. Мы должны хорошо посмотреть: из какого материала, что предлагают, какая гарантия, на какой срок, есть ли телефоны, куда можно пожаловаться? И ещё раз обращаю внимание: все те вещи, которые вам не подошли по каким-то свойства, вы сможете в течение двух недель поменять, — сказала Романовская.

Ещё один важный фактор — посмотреть вещь до того, как называть код курьеру. Это касается онлайн-покупок. Когда потребитель называет код, он соглашается на то, что товар ему подходит. И отстаивать свои права будет сложнее.

— Вы имеете право развернуть, посмотреть. Но бирки и всё остальное необходимо сохранить. Аккуратно вскрыть, померить. Если подошло, потом говорите код. Если вам говорят, что мы доставщики и отношения не имеем, нет, не верьте. Код говорите, когда товар подошёл, — советует Романовская.

Также она рекомендует изучать отзывы. И если хоть один негативный отзыв о работе компании или магазина есть, лучше поискать другие варианты.