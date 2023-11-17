В Казахстане пока нет независимой экспертизы качества связи, но доказать слабый сигнал можно. Об этом сказала президент республиканского общественного объединения «Национальная лига потребителей» Светлана Романовская на брифинге в РСК Алматы.

Свидетельские показания являются доказательством по делу. Также можно на второй телефон снять фото или видео, что мобильная связь или интернет работают плохо. Однако независимой экспертизы качества таких услуг пока нет.

— Экспертиза есть только у провайдеров. И они, естественно, не будут распространятся по поводу того, насколько плохого качества услуги они нам оказывают. Мы не доводили дела до суда. Но существует прецедент и это отправная точка, которая даёт возможность другим судьям ознакомится с практикой и применять её. Мы в медиативном порядке заключили соглашение, потребителю вернули деньги в качестве морального ущерба. Потому что он не мог дозвониться до своей мамы, которая болела. Они смогли обосновать это. Была небольшая сумма, — рассказала Романовская.

Таких случаев в её практике было много. Но иск Лига пока не подавала.