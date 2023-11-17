Аким Уральска Миржан Сатканов отметил, что предприятие полностью готово к зимнему периоду.

— Понятно, что горожане хотят всё и сразу. Условно, если снег выпал ночью, чтобы в семь утра уже все улицы были чистыми. Но есть специальный алгоритм очистки улиц, по которому работают дорожные службы. Они сначала посыпают дороги солью и только потом убирают снег. Для нас важно, чтобы в первую очередь были очищены все центральные улицы, по которым ездят автобусы, — пояснил глава города.

Миржан Сатканов пояснил, что за последние пять лет предприятие заметно улучшилось, появилась новая техника.

Директор ТОО «Жайык Таза кала» Ринат Нургалиев отметил, что они подготовились к зиме ещё 1 ноября. Технику переоборудовали.



— На балансе предприятия 197 единиц техники. Сейчас дополнительно заключили договор на 150 единиц техники, которую будем арендовать в обильный снегопад. В основном это самосвалы, погрузчики и автогрейдеры. Зима обещает быть теплой, но снежной. Буквально через неделю по прогнозу выпадет снег, — рассказал Ринат Нургалиев.

Директор предприятия рассказал, что они закупили пять единиц новой техники в этом году, в том числе комбинированную дорожную машину, погрузчик.

— В прошлом году немного повысили тариф. С 1 января этого года мы подняли заработную плату нашим сотрудникам. На руки получают по 180 тысяч тенге, когда раньше получали по 120-130 тысяч тенге. На следующий год планируем ещё повысить зарплату, — пояснил Ринат Нургалиев.

Директор предприятия отметил о необходимости повышения тарифа, так как зимняя солярка стоит 550 тенге. Также они планируют увеличить количество работников в следующем году. К слову, после приватизации за четыре года в ТОО «Жайык Таза кала» появились 91 единица новой техники.

Новости компании