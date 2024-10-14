Поборы в казахстанских школах: Минпросвещения сделало заявление

На совещании с участием более двух тысяч руководителей организаций образования особое внимание было уделено вопросам предотвращения незаконного сбора денежных средств под разными предлогами, а также нарушениям, связанных с профессиональной деятельностью педагогов.

На совещании с участием более двух тысяч руководителей организаций образования особое внимание было уделено вопросам предотвращения незаконного сбора денежных средств под разными предлогами, а также нарушениям, связанных с профессиональной деятельностью педагогов.

— Каждый участник образовательного процесса должен демонстрировать пример честности и справедливости, способствуя предотвращению коррупции. Настоятельно призываем педагогов, руководителей организаций образования информировать о любых случаях коррупционных нарушений», - заявил председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования Ернур Дауенов.

Также было отмечено, что педагогов запрещено привлекать к работам, не связанной с их профессиональной деятельностью, а также возлагать на них обязанность по приобретению товаров и услуг.

При выявлении фактов незаконного сбора денежных средств или других коррупционных проявлений рекомендуется незамедлительно сообщать в территориальные департаменты или в комитет по обеспечению качества министерства просвещения по номеру: +7 (7172) 74-23-92.

В ведомстве напомнили, что в целях пресечения хищения средств, выделенных на образование, министерством просвещения совместно с Агентством по противодействию коррупции принята «Дорожная карта». В результате в казну государства возвращены 15 миллиардов тенге, потраченных ненадлежащим образом.