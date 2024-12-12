Школьные столовые Атырауской области переходят на ваучеры

В школах Атырауской области начали внедрять ваучерную систему (это способ финансирования, при котором деньги выделяются не напрямую учреждению -прим.автора) для оплаты школьного питания.

В школах Атырауской области начали внедрять ваучерную систему (это способ финансирования, при котором деньги выделяются не напрямую учреждению - прим.автора) для оплаты школьного питания. Это сделано, чтобы снизить коррупцию и улучшить качество питания для учеников, сообщает РСК Атырауской области.

Сейчас в систему «Бизнес-кошелёк» уже внесены данные о 6 958 школьниках из малообеспеченных семей, которые получают горячие обеды. Когда ученик приходит в столовую, он сканирует QR-код через приложение. Это позволяет родителям видеть, поел ребенок или нет, а также обеспечивает его безопасность. До конца года все школьники из этого списка будут подключены к системе.

Кроме того, в регионе запускают систему Alaqan Mektep, которая работает через сервис «Социальный кошелек». Ученик сможет сканировать свою ладонь на специальном устройстве при входе в столовую, а родители — узнавать, какое меню предлагается их ребенку.

– Планируется, что до марта следующего года система Alaqan Mektep будет полностью запущена в 127 школах, – рассказал главный специалист управления образования Кадыржан Сапаров.

В Атырауской области горячие обеды получают 57 812 учеников младших классов. Бесплатным питанием также обеспечены 9 947 школьников из малообеспеченных семей.

Фото РСК Атырауской области