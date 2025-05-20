Полицейские проверили 376 человек, состоящих на профилактическом учёте. Выявлено 19 нарушений режима, четверо из них не находились под домашним арестом. Также полицейские проверили 187 подозрительных квартир.

В Уральске в минувшие выходные прошёл масштабный рейд с привлечением личного состава департамента полиции ЗКО с целью профилактики правонарушений и усилению мер по обеспечению общественного порядка.

— Полицейские проверили 376 человек, состоящих на профилактическом учёте. Выявлено 19 нарушений режима, четверо из них не находились под домашним арестом. Также полицейские проверили 187 подозрительных квартир. В Центр временной адаптации и детоксикации (ЦВАД) доставили 122 человека в состоянии алкогольного опьянения. В приёмник-распределитель доставили 59 человек без документов и определённого места жительства, из них 16 поместили в учреждение. Из 120 проверенных иностранцев зафиксировано 14 нарушений правил пребывания на территории Республики Казахстан, — рассказали в департаменте полиции ЗКО.

По итогам полицейским удалось пресечь 354 административных правонарушения, 193 из которых — в сфере общественного порядка.

— Выявлено 58 фактов распития алкогольных напитков в общественных местах, пять фактов мелкого хулиганства, 24 факта загрязнения мест общего пользования, 90 фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время вне жилища, — дополнили в ведомстве.

Сообщается, что сотрудники раскрыли два преступления по «горячим следам» и четыре ранее совершённых преступления. Всего было раскрыто 10 преступлений. Задержаны 9 граждан, находящихся в розыске. В результате личного досмотра у граждан изъято 13 ножей и один электрошокер.