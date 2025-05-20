Из 600 учебников претензии были к 26, а реальные ошибки нашли в 11.

Учебники в школах Казахстана изменят из-за жалоб родителей и учителей. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает Tengri Education. По его словам, с 2026 года в стране начнёт действовать новый образовательный стандарт, в котором учтут замечания по содержанию учебников.

На брифинге журналисты спросили министра, почему в учебниках встречаются сложные задачи, которые трудно решить даже взрослым. В ответ министр рассказал, что была проведена проверка: из 600 учебников претензии были к 26, а реальные ошибки нашли в 11. Больше всего жалоб было на учебники по географии, казахскому и русскому языкам и литературе, а также частично по математике в начальных классах. При создании новых учебников будут учтены прежние ошибки.

Также в этом году проверили, как эффективно расходуются деньги на среднее образование. Выяснилось, что частые изменения в учебных программах привели к переработке уже напечатанных учебников. Из-за этого государство потеряло более 16 миллиардов тенге. За пять лет правила оценки учебников менялись 12 раз, что говорит о нестабильности в системе.

Осенью 2024 года министерство просвещения предложило всем желающим поучаствовать в обсуждении новых учебников для 4-х классов, которые планируют ввести в 2025–2026 учебном году. Это можно сделать на сайте Центра экспертизы содержания образования: https://bmso.kz, в разделе «Общественное обсуждение учебных изданий».



