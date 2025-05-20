Самовольное наружное утепление квартир оказалось незаконным.

В редакцию «МГ» обратились жители дома №6 по улице Ярославская. Покраска фасадов домов стала для них проблемой. Дело в том, что из-за косметического ремонта подрядчики собираются демонтировать с наружных стен домов утеплительный слой, без которого в квартирах очень холодно и развивается плесень. При этом люди уверяют, что стены утепляли на собственные средства, сами нанимали рабочих. Для этого некоторым даже пришлось залезать в долги и кредиты.

– Главное, мы все утеплили свои стены снаружи не от праздного интереса и не от излишка средств. Напротив, это для нас явилось единственным выходом, изнутри любое утепление не «спасает»: так как «точка росы» передвигается ближе к внутренней стене, отчего она сыреет и плесневеет. Наши квартиры являются «угловыми», до утепления в квартирах было очень холодно, стены покрывались плесенью и сильно продувались, - говорят жители.

Жители также подчеркивают, что их дом находится вдали от центральных улиц, примыкает к частному сектору и не портит внешний облик города.

– К тому же наши стены не являются «лицевыми» и абсолютно закрыты от вида со стороны проспекта Абая и даже со стороны улицы Г.Бельгера. Плюс ко всему, в процессе покраски стало очевидным следующее: так как все внешние стены дома покрываются красками (в два цвета), участки стены с утеплительными слоями практически не «выделяются» и никак не портят вид дома, - уверены люди.

Жители написали письмо акиму города с просьбой услышать их просьбу и разрешить оставить утеплительный слой.

В отделе архитектуры Уральска сообщили, что все жильцы дома №6 по улице Ярославская получили уведомление о необходимости снять утепления с фасада домов, так как это является нарушением закона в сфере архитектуры. Другими словами, любые работы по наружному утеплению фасада без согласования с уполномоченным органом является незаконными. Поэтому в любом случае наружное утепление подлежит демонтажу.

– В соответствии со статьей 17 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», самовольное строительство, равно как и изменение архитектурного облика, перепланировка (переоборудование, перепрофилирование) зданий, отдельных помещений, частей здания, осуществляется с нарушением законодательства Республики Казахстан и является основанием для привлечения к ответственности в установленном порядке». Таким образом, любые работы по наружному утеплению фасада, включая установку теплоизоляционных материалов, изменение внешнего вида здания, архитектурных элементов, без согласования с уполномоченным органом являются незаконными, - сообщили в акимате.

В отделе подчеркнули, что самовольное проведение строительных работ на объектах влечёт административный штраф в размере 100 МРП или 393 200 тенге.

Отметим, что в Уральске насчитывается 1715 многоэтажек, более 70% из которых были построены еще в прошлом веке. Для обновления внешнего облика многоэтажных жилых домов в городе ведутся работы по формированию единого архитектурного облика.

Ремонт фасадов начался в Уральске 28 апреля, и завершить их планируется в течение двух месяцев.




















