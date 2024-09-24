Начальник местной полицейской службы ДП ЗКО Ернар Султангалиев рассказал, что с 16 сентября по 1 октября этого года в ЗКО проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».

Начальник местной полицейской службы ДП ЗКО Ернар Султангалиев рассказал, что с 16 сентября по 1 октября этого года в ЗКО проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». В это время полицейские проверят тех, кто ведёт антиобщественный образ жизни и кто состоит на профилактических учётах.

— Участковые обойдут и проверят арендные квартиры, дома, дачи, заброшенные здания, чердаки и подвалы. В сельской местности проверят зимовки и крестьянские хозяйства, чтобы выявить людей без гражданства. Они выявляют факты незаконной эксплуатации людей, хранение незарегистрированного оружия и запрещенных предметов, — сказал Ернар Султангалиев.

Спикер отметил, что по всем интересующим вопросам можно получить информацию в управлении местной полицейской службы ДП ЗКО по телефонам: 98-43-09, 98-43-11 и 98-43-13.