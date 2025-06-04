По закону каждый водитель, который занимается перевозкой пассажиров за плату, обязан иметь не только обычную автостраховку, но и специальный страховой полис. Он защищает пассажиров — в случае ДТП именно по этой страховке возмещается ущерб, причинённый их жизни, здоровью или трудоспособности.

Сколько заплатят девочке, потерявшей ноги в ДТП с автобусом

По закону каждый водитель, который занимается перевозкой пассажиров за плату, обязан иметь не только обычную автостраховку, но и специальный страховой полис. Он защищает пассажиров — в случае ДТП именно по этой страховке возмещается ущерб, причинённый их жизни, здоровью или трудоспособности. На какую выплату могут рассчитывать пострадавшие в ДТП с автобусом в Астане, в материале Orda.kz.

На какую сумму могут рассчитывать пострадавшие?

Стоимость полиса, как лимиты возмещения, строго определены законом, пояснили в компании «Евразия», где застрахованы автобусы парка №1 Астаны.

— Пострадавшие в ДТП пассажиры могут рассчитывать на компенсацию фактических затрат на амбулаторное или стационарное лечение в размере не более 200 МРП, или 786 тыс. тенге, при наличии подтверждающих платёжных документов от медицинской организации, — сообщили в СК «Евразия».

Кроме того, установлены следующие размеры выплат пассажирам при получении инвалидности в результате ДТП:

I группа — 5000 МРП, или 19,6 млн тенге;

II группа — 3500 МРП, или 13,7 млн тенге;

III группа — 2500 МРП, или 9,8 млн тенге;

ребёнок, независимо от группы, — 5000 МРП, или 19,6 млн тенге.

В случае гибели пассажира находящимся на иждивении лицам, среди которых, как правило, несовершеннолетние дети, тоже установлена выплата в размере 5000 МРП.

Из ответа следует, что девочка, потерявшая ноги, получит выплату в размере 19,6 млн тенге — после установления инвалидности. Это будет единовременная выплата на реквизиты законных представителей девочки.

— Протезирование и реабилитация пострадавших должна осуществляться в рамках индивидуальной программы реабилитации, предоставляемой государством. В этой связи страховая выплата законным представителям пострадавшего ребенка может пойти в том числе на дополнительные реабилитационные процедуры, — сообщили в СК «Евразия».

Также подлежит выплате вред, причинённый имуществу пассажиров, — в размере причинённого вреда, но не более 250 МРП.

— К примеру, в ДТП мог быть повреждён смартфон или другая ценная вещь — часы, ноутбук и т. д., — отметили в СК.

В компании подчёркивают, что ДТП — это основной риск при страховании ответственности перевозчика перед пассажиром. Страховую выплату получат пострадавшие после предоставления установленного законом пакета документов.

— Размер страховой выплаты в этом случае строго определён законом, каких-то вариаций по изменению суммы здесь нет, — дополнили в СК.

Как получить деньги?

Водитель автобуса, попавшего в ДТП, был застрахован в СК «Евразия». Для получения выплаты нужно обратиться в страховую компанию и заполнить заявление по форме.

— Необходимо предоставить документ, подтверждающий факт страхового случая, им может быть решение суда, вынесенное в рамках ДТП. Также понадобится проездной билет или выписка из электронной системы оплаты (Transcard, "Онай" и т. п.), документы из медицинского учреждения, а также фискальные чеки о понесённых фактических медицинских расходах. Для получения выплаты по инвалидности необходимо предоставить справку об инвалидности, — рассказали в страховой компании.

Там отмечают, что решение суда — это один из основных документов. А значит, выплаты пострадавшие смогут получить только после завершения расследования и суда.

— Пострадавшие пассажиры или их официальные представители могут обратиться по телефону горячей линии в Астане: +7 (7172) 92-51-49 (внутренний 4322) или по электронному адресу: [email protected]. В офисе компании по адресу Астана, проспект Туран, 42 организован приём пострадавших без очереди, — заключили в СК.

В компании также пояснили, что степень ответственности автотранспортного предприятия (исправность транспортного средства, соблюдение норм трудового законодательства и т. п.) как непосредственного виновника ДТП будет установлена компетентными органами в рамках досудебного расследования.

Вечером второго июня в Астане пассажирский автобус врезался в столб. Пострадали люди, в том числе ребёнок. Восьмилетняя девочка после аварии потеряла ноги. Власти говорят, что автобус был технически исправен, а водитель прошёл все обязательные проверки. Подробнее о ДТП можно прочитать здесь.