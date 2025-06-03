Вечером четвертого июня в Астане пассажирский автобус врезался в столб. Пострадали люди, в том числе ребёнок. Восьмилетняя девочка после аварии потеряла ноги. Власти говорят, что автобус был технически исправен, а водитель прошёл все обязательные проверки. Обстоятельства ДТП узнала Orda.kz.

Авария случилась в микрорайоне Самал на проспекте Республики. Автобус № 10 врезался в опору информационного табло. Травмы получили 15 человек.

Как выяснилось, водитель общественного транспорта имеет немаленький стаж. Он ездит за рулём более 15 лет. Вчера мужчина вышел на смену после выходного дня.

– В автопарке работает с 2020 года. В день происшествия прошёл обязательный предрейсовый медосмотр, и его допустили к работе. Работает первый день после выходного. Автобус 2024 года, на момент выезда на линию находился в технически исправном состоянии, – рассказали в акимате Астаны.

Из пострадавших пассажиров 12 почти сразу отправили домой. Они получили несерьёзные травмы, поэтому медики не стали их госпитализировать. Но трое оказались в тяжёлом состоянии. Среди них - девочка 2017 года рождения. Ей покалечило ноги.

– Из трёх госпитализированных двое в отделении реанимации, и один пациент мужчина находится в профильном отделении. Все с различными политравмами. В реанимации находится одна женщина и одна девочка 2017 года рождения — после ампутации обеих ног, – рассказали в управлении здравоохранения.

После обследования и страховой экспертизы людям обещают выплатить компенсации.

– Пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Также будет оказана материальная и другая необходимая дополнительная помощь. В соответствии с законодательством после проведения медицинской и страховой экспертизы произведут денежные выплаты, – заверили в акимате.

Полиция уже возбудила уголовное дело. Водителей призвали быть осторожными на дорогах, особенно при перевозке людей.

– Водитель автобуса при выполнении манёвра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящее время проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – прокомментировали в столичном департаменте полиции.

Между тем, власти заявили, что ужесточать правила для водителей не планируют.

– Меры безопасности в Астане полностью соответствуют требованиям действующего законодательства, а водители общественного транспорта работают в строгом соответствии с этими нормами, – сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Перед выходом на линию водители проходят медицинский осмотр — у них измеряют давление, температуру и оценивают общее состояние. Проверяют и автобусы, нет ли повреждений, а также на наличие огнетушителя, аптечки, троса, домкрата и знака аварийной остановки.