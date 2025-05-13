Это может быть сообщение, предложение, звонок или неожиданная встреча, которая наполнит сердце радостью и даст повод улыбнуться.

Близнецы

Ваша неделя начнётся с информационного всплеска: звонок, письмо или даже случайная встреча могут изменить ваши планы в лучшую сторону. Возможна новость, связанная с продвижением на работе, одобрением идеи или решением, которого вы ждали.

Рак

Для вас радость придёт через близких: возможно, вы узнаете о долгожданных переменах в семье, приятной инициативе со стороны партнёра или поддержке, о которой даже не просили. Эта новость укрепит веру в надёжность вашего круга и напомнит, что вы — не один.

Весы

Новость, которую вы услышите, может быть связана с восстановлением равновесия в важной для вас сфере. Возможно, речь пойдёт о новом этапе в отношениях, приятном решении из прошлого или возвращении утраченной связи.

Рыбы

На этой неделе вы получите весть, которая согреет душу. Возможно, это будет проявление любви, признательности или просто поддержка, которую вы не ожидали. Это станет напоминанием: всё, что вы отдаёте миру, возвращается к вам с добром.

Фото: pexels.com



