Кроме того, суд приговорил его к одному году лишения свободы.

В прокуратуре Западно-Казахстанской области сообщили, что с начала года к уголовной ответственности привлекли 39 человек за вождение в пьяном виде. Одно из таких дел рассмотрел суд Сырымского района.

Подсудимый управлял машиной, будучи пьяным и лишённым водительских прав. Ранее его уже наказывали за подобное нарушение — тогда его арестовали на 15 суток и лишили прав на семь лет (до 11 апреля 2030 года). Однако он снова сел за руль в состоянии опьянения. Суд учёл мнение прокурора и назначил наказание — один год лишения свободы и пожизненный запрет на вождение.

В прокуратуре напомнили: за такие преступления грозит до 5 лет тюрьмы и пожизненное лишение водительских прав. Напомним, что в 2024 году по области 194 водителя пожизненно лишили права управления автомобилем, а 1576 водителей привлекли к ответственности за управление авто в состоянии опьянения.

