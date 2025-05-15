Один из пострадавших в коме.

Двое детей в реанимации после ДТП на пешеходке в Актау

Авария произошла 14 мая между микрорайонами Шығыс-2 и Шығыс-3, сообщает Lada.kz со ссылкой на департамент полиции области. Водитель сбил двух подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавших доставили в детскую областную больницу.

По информации управления здравоохранения, детям 11 и 12 лет. Их состояние тяжёлое, оба находятся в реанимации. Один из них — в коме.

Полиция начала расследование по статье 345 Уголовного кодекса РК. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее вред здоровью.

Виновному может грозить штраф до 160 МРП (629 120 тенге — прим.автора) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двух лет.

Дело находится под контролем руководства департамента полиции.







