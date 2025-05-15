Мужчину похоронили как бездомного.

Утонувшего жителя Актобе похоронили в братской могиле и не сообщили родственникам

В суде Актобе рассмотрели гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда с министерства финансов РК и Департамента полиции Актюбинской области.

Из материалов дела следует, что 16 июня 2024 года брат истцов утонул в реке Каргалы. Полицейские начали досудебное расследование, тело направили в морг. Однако близких родственников утонувшего мужчины они извещать не стали.

6 сентября того же года мужчину похоронили в братской могиле, как бездомного.

В это время родственники объявили брата в розыск. Они узнали о его судьбе лишь 9 сентября. Возмущенные люди подали в суд на министерство финансов и департамент полиции: просили взыскать компенсацию морального вреда в размере двух миллионов тенге с каждого.

Как выяснилось во время судебного заседания, сотрудники полиции, несмотря на то, что знали, где проживают родственники погибшего, не предприняли никаких действий для сообщения о случившемся. За допущенные нарушения их привлекли к дисциплинарной ответственности и освободили от занимаемых должностей.

— Суд признал обоснованными доводы истцов о том, что им был причинен моральный вред в связи с утратой и невозможностью похоронить близкого родственника, — сообщили в суде Актобе.

Суд взыскал с департамента полиции в пользу каждого истца по 300 тысяч тенге. Решение суда в законную силу не вступило.