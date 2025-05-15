Новая дата автоматически появится в личном кабинете абитуриента.

В национальном центре тестирования , что из-за переноса даты последнего звонка изменились даты ЕНТ, запланированные на 23 и 24 мая.

Те, кто записался на 23 мая, будут сдавать тест 25 мая.

Те, кто записался на 24 мая, будут сдавать тест 1 июня.

Новая дата автоматически появится в личном кабинете на сайте app.testcenter.kz. Также придёт SMS-уведомление.

Напомним, в этом году учебный год заканчивается в воскресенье. Поэтому минпросвещения перенёс праздничные мероприятия для выпускников 11 классов на 23 и 24 мая.