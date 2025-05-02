Также 23 мая во всех школах страны пройдет классный час.

В министерстве просвещения сообщили, что 2024-2025 учебный годы завершат более 3,9 миллиона школьников по всей стране. Для 217 тысяч выпускников 11-х классов это будет прощание со школой. 23 мая во всех школах пройдет Единый классный час под девизом «Білімім — Отаныма».

— Поскольку в этом году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье, торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая — по решению администрации школ, — сказано в сообщении.

В министерстве не рекомендуют организовывать пышные мероприятия, сбор денег, выезды на автомобилях.