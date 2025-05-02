Его перепрофилируют под исправительное учреждение смешанного типа.

Речь идет о следственном изоляторе, который построили в поселке Зачаганск за пять миллиардов тенге. Строительство нового СИЗО на 1500 мест в Уральске началось ещё в 2013 году и обошлось в пять миллиардов тенге. Но его так и не достроили.

Подрядчик и тогда еще начальник управления уголовно-исполнительной системы были осуждены. Здание предлагали использовать под больницу или другие нужды. Аким ЗКО Нариман Турегалиев заявлял, что здание не подходит для содержания заключённых — оно построено из силикатного кирпича. Сейчас в МВД решают, что с ним делать. Чтобы достроить здание, нужно ещё около шести миллиардов тенге.

Тем временем в управлении строительства сообщили, что в этом году заложены деньги на проектно-сметную документацию по зданию нового СИЗО. Оно будет перепрофилировано под исправительное учреждение смешанного типа. Сейчас идут проектные работы, проведены госзакупки.

К слову, действующий следственный изолятор №74 был построен в 1858 году. Он в аварийном состоянии и представляет опасность. Как сообщили в департаменте уголовно исполнительной системы, частично здание уже закрыли. Остальные помещения могут использоваться только до 2 апреля 2026 года. Денег на ремонт действующего СИЗО еще не выделили, как и реставрации.



